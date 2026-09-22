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«Билет в один конец». Журавель — о поведении Моуринью после матча с «Атлетико»

«Билет в один конец». Журавель — о поведении Моуринью после матча с «Атлетико»
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Футбольный комментатор Тимур Журавель высказался о поведении главного тренера «Реала» Жозе Моуринью после матча 7-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (1:2).

Испания — Ла Лига . 7-й тур
20 сентября 2026, воскресенье. 17:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Гримальдо – 53'     2:0 Дэвид – 59'     2:1 Рюдигер – 89'    
Удаления: нет / Хёйсен – 52'

«Даже несмотря на то, что это действительно была судейская ошибка, такие перформансы — билет в один конец», — написал Журавель в своём телеграм-канале.

Напомним, Моуринью пришёл на пресс-конференцию после матча с распечатками спорных эпизодов встречи.

После семи игр «Атлетико» набрал 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. «Реал» заработал 15 очков и располагается на четвёртой строчке. В следующем туре «Реал» сыграет с «Вильярреалом».

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