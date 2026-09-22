«Билет в один конец». Журавель — о поведении Моуринью после матча с «Атлетико»

Футбольный комментатор Тимур Журавель высказался о поведении главного тренера «Реала» Жозе Моуринью после матча 7-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (1:2).

«Даже несмотря на то, что это действительно была судейская ошибка, такие перформансы — билет в один конец», — написал Журавель в своём телеграм-канале.

Напомним, Моуринью пришёл на пресс-конференцию после матча с распечатками спорных эпизодов встречи.

После семи игр «Атлетико» набрал 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. «Реал» заработал 15 очков и располагается на четвёртой строчке. В следующем туре «Реал» сыграет с «Вильярреалом».