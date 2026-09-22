Батраков ответил, сколько кебабов попробовал в Турции после перехода в «Галатасарай»

Полузащитник «Галатасарая» и сборной России Алексей Батраков ответил на вопросы об адаптации к турецкой кухне.

— Самая важная тема для адаптации: сколько кебабов ты уже успел попробовать?

— За первую неделю раза три был в ресторане, ел кебаб. Сейчас уже поспокойнее: обустроились дома, жена готовит, родители приезжали. На базе, понятное дело, тоже кормят.

— Соответственно, если жена и родители рядом, по русской кухне пока не скучаешь?

— Наверное, больше скучаю по каким-то русским продуктам. Всё-таки там всё новое, продукты отличаются. А по еде плюс-минус всё то же самое: картошка, мясо — всё, что дома готовим, — приводит слова Батракова пресс‑служба Российского футбольного союза.

В августе хавбек подписал контракт с «Галатасараем», перейдя из московского «Локомотива» за € 25 млн. В текущем сезоне Батраков провёл пять матчей за стамбульский клуб, в которых отдал одну голевую передачу.

Отметим, Батраков был вызван в сборную России на товарищеские встречи с командами Ирана (29 сентября, Казань), Намибии (3 октября, Екатеринбург) и Нигерии (6 октября, Нижний Новгород).