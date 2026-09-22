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«Приносит команде больше вреда, чем пользы». Экс-игрок «Реала» — о Винисиусе

«Приносит команде больше вреда, чем пользы». Экс-игрок «Реала» — о Винисиусе
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Бывший футболист «Реала» Сантьяго Канисарес раскритиковал нападающего мадридского клуба Винисиуса Жуниора.

«Сейчас этот игрок, даже несмотря на капитанскую повязку, приносит команде гораздо больше вреда, чем пользы. Можно позволить себе одного футболиста, который не отрабатывает в обороне, двух — уже невозможно. А если добавить третьего, это просто катастрофа. Думаю, такое поведение дезорганизует команду: защитникам приходится обороняться в своей штрафной, а полузащитникам — опускаться назад и помогать обороне. Так это не работает», приводит слова Канисареса Footmercato со ссылкой на «Tiempo de Juego».

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в восьми матчах, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.

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