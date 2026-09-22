«Это просто смешно». Батраков оценил своё лицо в EA Sports FC 26

Полузащитник «Галатасарая» и сборной России Алексей Батраков высказался о чувствах, после того, как увидел своё лицо в новой игре EA Sports FC 26 после перехода в турецкий гранд из «Локомотива».

— Ты любишь играть в футбольный симулятор — EA FC. Что испытал, когда увидел своё лицо в игре?

— Мне вообще без разницы, как выглядит моё лицо в игре. Я даже не думал об этом. Сейчас, вроде, уже всё переделали, но в целом это просто смешно. Всё так разлетелось, и я решил тоже себе это выложить. А вообще мне без разницы. Просто сам факт, что оказался в игре, — уже прикольно. Правда, пока почему-то без фотографии именно на карточке, но сам факт, что какая-то ачивка произошла, тоже приятный.

— Это ведь тоже что-то из детства — оказаться в футбольном симуляторе и сыграть за самого себя.

— Да. Но пока не довелось сыграть в FC 27, поэтому в ближайшее время, может, и сыграю.

— Если говорить про EA FC, то почему-то в Турции можно собрать одну из самых недорогих по монетам, но при этом очень быстрых команд в Ultimate Team. Ты, наверное, сам играл и за Осимхена, и за Леау, и за Зане, у них всё в порядке со скоростью.

— Играл, но пока ещё не открывал новую часть игры, поэтому не знаю. Может, затянет, может, нет — посмотрим. Игра сильно изменилась.

— Сильно?

— Сильно. Надо пробовать. Может, опять понравится, а может, вообще не понравится — посмотрим, — приводит слова Батракова пресс-служба Российского футбольного союза.

Отметим, что рейтинг игрока в игре составит 79, что больше, чем у полузащитника «Монако» Александра Головина (78), но меньше, чем у голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова (83).

В августе хавбек подписал контракт с «Галатасараем», перейдя из московского «Локомотива» за € 25 млн. В текущем сезоне Батраков провёл пять матчей за стамбульский клуб, в которых отдал одну голевую передачу.