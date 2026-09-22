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«Не думаю, что он виноват». Аршавин отреагировал на увольнение Диаса из «Родины»

«Не думаю, что он виноват». Аршавин отреагировал на увольнение Диаса из «Родины»
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Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин прокомментировал уход испанского специалиста Хуана Диаса с поста главного тренера «Родины».

«Я не думал, что кого-то будут увольнять. Удивился, тем более уже 3–4 дня прошло после последней игры, обычно это сразу происходит. В целом, я не думаю, что он [Диас] виноват. В данный момент времени у «Родины» слабый состав, который не готов на равных сражаться в РПЛ. Но в Первой лиге его команда играла очень здорово, с первого места даже вышла. И они здорово играли. Я не думаю, что в этом [результатах команды в РПЛ] прям вина целиком на Диасе лежит», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

В понедельник, 21 сентября, «Родина» официально объявила об уходе Диаса. После девяти туров Альфа-Банк РПЛ команда с пятью очками занимает 15-е место в турнирной таблице. Под руководством Диаса «Родина» стала победителем Лиги Pari в сезоне-2025/2026 и впервые в истории вышла в РПЛ.

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