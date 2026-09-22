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«Сразу фотографии делать». Сборная России обратилась к Сафонову после его приезда в страну

«Сразу фотографии делать». Сборная России обратилась к Сафонову после его приезда в страну
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Сборная России показала видео прибытия голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в страну для участия в предстоящих товарищеских матчах. На видео Сафонов находится в аэропорту, где его встретили болельщики, с которыми он сделал фото.

«Добро пожаловать домой, Матвей. Только прилетел и сразу фотографии делать», — написано на официальной странице сборной России в телеграм-канале.

29 сентября команда Валерия Карпина примет Иран в Казани, 3 октября сыграет с Намибией в Екатеринбурге, а 6 октября встретится с Нигерией в Нижнем Новгороде.

С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. С тех пор сборная России проводит только товарищеские встречи, а клубы РПЛ не играют в еврокубках.

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