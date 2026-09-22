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Батраков назвал маленькую мечту, которую намерен осуществить в «Галатасарае»

Батраков назвал маленькую мечту, которую намерен осуществить в «Галатасарае»
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Полузащитник «Галатасарая» и сборной России Алексей Батраков высказался о своей маленькой мечте после дебюта в Лиге чемпионов УЕФА.

— Ты сказал про маленькую мечту, которая уже сбылась, — дебют в Лиге чемпионов. Какая у тебя следующая маленькая мечта?
— Маленькая? Или большая цель?

— Давай маленькую.
— Тогда, наверное, забить в Лиге чемпионов. Не знаю, тоже банально, но пусть будет так, — приводит слова Батракова пресс-служба Российского футбольного союза.

В августе хавбек подписал контракт с «Галатасараем», перейдя из московского «Локомотива» за € 25 млн. В текущем сезоне Батраков провёл пять матчей за стамбульский клуб, в которых отдал одну голевую передачу. Ранее россиянин принял участие в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов со «Спортингом», где сыграл 64 минуты.

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