Батраков назвал маленькую мечту, которую намерен осуществить в «Галатасарае»

Полузащитник «Галатасарая» и сборной России Алексей Батраков высказался о своей маленькой мечте после дебюта в Лиге чемпионов УЕФА.

— Ты сказал про маленькую мечту, которая уже сбылась, — дебют в Лиге чемпионов. Какая у тебя следующая маленькая мечта?

— Маленькая? Или большая цель?

— Давай маленькую.

— Тогда, наверное, забить в Лиге чемпионов. Не знаю, тоже банально, но пусть будет так, — приводит слова Батракова пресс-служба Российского футбольного союза.

В августе хавбек подписал контракт с «Галатасараем», перейдя из московского «Локомотива» за € 25 млн. В текущем сезоне Батраков провёл пять матчей за стамбульский клуб, в которых отдал одну голевую передачу. Ранее россиянин принял участие в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов со «Спортингом», где сыграл 64 минуты.