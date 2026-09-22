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«Я не злюсь ни на кого». Азмун сделал заявление после возвращения в сборную Ирана

«Я не злюсь ни на кого». Азмун сделал заявление после возвращения в сборную Ирана
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Форвард клуба «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ Сердар Азмун сообщил о возвращении в состав национальной команды Ирана. Нападающий был приглашен на сборы перед товарищескими встречами с командами Узбекистана (24 сентября) и России (29 сентября).

«С 2014 года по сегодняшний день я пережил многое в футболке национальной сборной. Я никогда не чувствовал себя отлученным от команды, даже когда не был с ней. Мое сердце болело за команду и жаждало услышать национальный гимн перед началом игры. Когда я узнал, что меня снова пригласили, я испытал радость, как в первый раз. Я не злюсь ни на кого. Нет ничего, что я должен доказать. Я просто рад, что у меня снова есть возможность бороться за страну, которую я люблю всем сердцем. Я скучал. Я вернулся!» — написал Азмун в соцсети.

Ранее 31-летний футболист не попал в расширенный список игроков для участия в отборочном турнире чемпионата мира-2026. В прессе сообщалось, что поводом для этого могли послужить его публикации в социальных сетях. В активе форварда значатся 91 матч и 57 голов за сборную. На клубном уровне он защищал цвета ряда клубов РПЛ — «Зенита», «Рубина» и «Ростова».

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