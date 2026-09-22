TEAMtalk назвал клуб-аутсайдер АПЛ, который заинтересован в подписании Икарди

Бывший нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди может оказаться в составе лондонского «Тоттенхэма». Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, наставник «шпор» Роберто Де Дзерби рассматривает кандидатуру нападающего для усиления резерва. При этом руководство английского клуба выступает против этого трансфера, полагая, что футболист не сумеет адаптироваться к чемпионату Англии, где ранее никогда не играл.

«Тоттенхэм» располагается на последней, 20-й строчке турнирной таблицы АПЛ по итогам пяти туров. Команда не одержала ни одной победы и имеет в активе два очка.

33-летний аргентинский игрок находится в статусе свободного агента после ухода из стамбульской команды. Икарди защищал цвета «Галатасарая» с 2023 года, за это время он четырежды выиграл чемпионат Турции, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны. Ранее форвард выступал на клубном уровне в Италии за «Сампдорию» и «Интер», а также во Франции за «ПСЖ».