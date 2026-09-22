Легенда «Спартака» Ананко объяснил, почему согласился на работу в «Рязани» из Второй лиги

Девятикратный чемпион России в составе «Спартака» Дмитрий Ананко поделился мыслями о том, чем его привлекла должность в структуре «Рязани».

— На этапе переговоров чем вас привлекло предложение сотрудничества?

— Я, наверное, засиделся в Москве уже. Первый разговор [с представителями клуба] у меня был год назад где‑то. Тогда у меня спросили моё мнение. Я им сказал, что должны быть созданы все необходимые условия для выхода в Первую лигу, и они должны выполняться. Эти условия не такие завышенные.

— Расскажите про ваш функционал?

— Тут даже выделять ничего не буду, потому что отвечаю за всё: начиная от организации питания, заканчивая коммерческой деятельностью, естественно, футбольными показателями. Если ставишь перед собой глобальные цели, нужно сначала навести порядок, выстроить структуру полностью, кто за что отвечает. И тогда уже машина начнет работать на полную катушку.

— Как вы оцениваете нынешнее положение дел в клубе?

— С моим приходом люди начинают больше и более ответственно работать. Потому что иначе результата не добьёшься. Моя задача — не только объединить футболистов, тренерский штаб, а ещё и офис, который должен тоже болеть переживать за результаты команды. Это, собственно, потихонечку и происходит, — сказал Ананко в эфире «Матч Премьер».

В августе «Рязань» объявила о назначении Ананко на должность начальника структурного подразделения клуба. Рязанская команда выступает в группе 3 Второй лиги «Б».