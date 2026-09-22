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Сафонов опубликовал пост после победы «ПСЖ» в матче с «Марселем» в Лиге 1

Сафонов опубликовал пост после победы «ПСЖ» в матче с «Марселем» в Лиге 1
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Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал пост после победы команды в матче 5-го тура чемпионата Франции с «Марселем» (2:1).

Франция — Лига 1 . 5-й тур
20 сентября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Ф. Торрес – 66'     1:1 Гомес – 72'     1:2 Маркиньос – 74'    
Удаления: Веа – 77' / нет

«Лё Классик! Очень важная победа. Спасибо всем за вашу поддержку!» — написал Сафонов на своей странице в одной из социальных сетей.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых пропустил 10 голов.
«ПСЖ» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе парижан восемь набранных очков в пяти турах. «Марсель» заработал три очка и располагается на 17-й строчке.
В следующем туре «ПСЖ» сыграет с «Ле-Маном». Матч состоится 10 октября.

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