Сафонов опубликовал пост после победы «ПСЖ» в матче с «Марселем» в Лиге 1

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал пост после победы команды в матче 5-го тура чемпионата Франции с «Марселем» (2:1).

«Лё Классик! Очень важная победа. Спасибо всем за вашу поддержку!» — написал Сафонов на своей странице в одной из социальных сетей.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых пропустил 10 голов.

«ПСЖ» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе парижан восемь набранных очков в пяти турах. «Марсель» заработал три очка и располагается на 17-й строчке.

В следующем туре «ПСЖ» сыграет с «Ле-Маном». Матч состоится 10 октября.