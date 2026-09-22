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Росеньор спровоцировал потасовку после игры «Париж» — «Страсбург» и объяснил свой поступок

Росеньор спровоцировал потасовку после игры «Париж» — «Страсбург» и объяснил свой поступок
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Главный тренер «Парижа» Лиам Росеньор подвергся оскорблениям со стороны болельщиков во время матча 5-го тура Лиги 1 против «Страсбурга», завершившегося победой парижан со счётом 2:1. Английский специалист работал в эльзасском клубе, но в прошлом сезоне ушёл из него ради работы в «Челси».

Франция — Лига 1 . 5-й тур
19 сентября 2026, суббота. 18:15 МСК
Париж
Париж
Окончен
2 : 1
Страсбург
Страсбург
1:0 Кеббаль – 18'     2:0 Пажи – 57'     2:1 Мбов – 88'    

По ходу встречи фанаты «Страсбурга» скандировали в адрес тренера фразу: «Росеньор, сукин сын». Игру пришлось временно приостановить при счёте 2:0 в пользу гостей. После финального свистка наставник подошёл к гостевой трибуне и спровоцировал зрителей ответным жестом — он поднял руки и приложил ладони к ушам. К тренеру подбежали футболисты команды, в том числе Исмаэль Дукуре, чтобы заставить его прекратить провокацию. Между игроками и штабом произошла серьёзная потасовка.

Позднее Росеньор прокомментировал инцидент: «Те, кто меня знает, в курсе, что я всегда относился к окружающим с уважением. Я понимаю контекст ситуации. Но это зашло слишком далеко. «Страсбург» — отличный футбольный клуб, я всегда его защищал. Моя манера празднования была обусловлена именно этими причинами.

Небольшая часть болельщиков «Страсбурга» проявила неуважение к моей семье. Но я хочу подчеркнуть: речь идёт лишь о малой группе людей. «Страсбург» — фантастический клуб, в котором работают и за который болеют замечательные люди. Мой жест во время празднования был посланием той группе лиц, которая никогда не хотела, чтобы я доби