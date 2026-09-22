Брат Джаки сделал заявление после исключения Гранита из сборной Швейцарии

Таулант Джака, брат полузащитника Гранита Джаки, высказался о его исключении из состава сборной Швейцарии после подделки справки о вакцинации от COVID-19.

«Но, пожалуйста, никогда не забывайте одно: то, что Гранит Джака, мой брат, сделал для Швейцарии за все эти годы. Сколько сердца, страсти и гордости он отдал этой стране и этой футболке. И ко всем журналистам: вы тоже, пожалуйста, никогда этого не забывайте. Вы тоже совершали ошибки в своей жизни — мы все их совершаем. Главное — не в том, чтобы никогда не ошибаться, а в том, чтобы признавать свои ошибки, осознавать их и учиться на них. Брат, я горжусь тобой.

Я стоял за тебя, я стою за тебя и всегда буду стоять за тебя — что бы ни случилось. Семья остается семьей. Как в хорошие, так и в трудные времена», — написал Таулант Джака на своей странице в одной из социальных сетей.

Ранее сообщалось, что Джака находится под следствием по делу о подделке COVID-сертификата. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.