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«Выбирают себе жертву». Слуцкий заявил о существовании футбольных тарелочниц

«Выбирают себе жертву». Слуцкий заявил о существовании футбольных тарелочниц
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Бывший тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал о существовании футбольных тарелочниц.

«В футболе есть специальный отряд девушек, которые такие, знаете, хищницы, которые отслеживают юных футболистов. Как думаете, с какого возраста они начинают ходить на матчи? С 14! То есть когда начинается пубертат у девушек, они собираются в группы, идут на трибуны.

Они не эксперты в футболе, но что они говорят? Ага, этот капитан команды, значит, хорошо играет. Ага, а этот нападающий скорее. То есть, они не разбираясь в футболе, но по каким-то дополнительным признакам уже выбирают себе жертву. Да, уже такой предмет охоты. И активно начинают там встречаться, ждут после игры.

Но на самом деле, есть такие футбольные тарелочницы, так можно, наверное, их назвать, вот, которые реально разрабатывают целую программу, как им захомутать футболистов. Причём я видел как удачные случаи, так и неудачные. Например, она захомутала, а он получил травму серьёзную, будучи перспективным игроком. Каково же было разочарование и быстрота развода», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «100% Футбола».

Ранее Слуцкий высказался о подготовке футболистов перед выходом на матчи.

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