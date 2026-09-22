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«Эксклюзив вам». Слуцкий рассказал, что девушки на футболе обсуждают совсем не игру

«Эксклюзив вам». Слуцкий рассказал, что девушки на футболе обсуждают совсем не игру
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Бывший тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал о том, что девушки, приходя на футбол, обсуждают не игру, а футболистов.

«Ну я знаю пары и удачные и неудачные. Я не буду называть имена, это было бы неправильно. Но вот если вы придёте на матч каких-нибудь там «Динамо» — «Спартак»… Если даже в Волгограде придёте на матч там академии моей, где играют старшие ребята, вы всегда увидите группу девочек волгоградских, которые сидят и которые активно обсуждают футбол. Вы можете подумать, что они любительницы футбола, но они обсуждают совсем не футбол. Любительницы футболистов. Видите, какой эксклюзив я вам предоставил. Мне кажется, это ещё никто никогда нигде не рассказывал», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «100% Футбола».

Ранее Слуцкий рассказал о существовании футбольных тарелочниц.

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