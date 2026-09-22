Мбаппе высказался об отношениях с Дембеле. Сообщалось, что у игроков конфликт

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о слухах по поводу напряжения в отношениях с нападающим Усманом Дембеле после высказываний о «Золотом мяче».

Ранее Мбаппе, помимо прочего, заявил, что Дембеле всегда считался «талантливым игроком», в то время как самого Килиана воспринимали «как избранного».

После этого нападающий «ПСЖ» высказался так: «За всю карьеру я ни слова не говорил, а просто очень много работал. Как я уже сказал, я никогда не был избранным, просто много трудился».

«Я уже говорил с ним об этом: никакой напряжённости нет, он мой друг. На самом деле никаких проблем в связи с этим нет, я совершенно спокоен.

А что касается периода матчей Лиги наций и выступлений за сборную Франции – тут всегда нужно найти повод для дискуссии. И я думаю, это и стало поводом», – приводит слова Мбаппе Actu Foot.

Ранее бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю ответил на вопрос о предполагаемом конфликте между нападающими сборной Франции.