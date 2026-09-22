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Экс-тренер «Барселоны» заявил, что судьи исторически лояльны к «Реалу»

Экс-тренер «Барселоны» заявил, что судьи исторически лояльны к «Реалу»
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Бывший игрок и тренер «Барселоны» Карлес Решак заявил, что судьи исторически лояльны к «Реалу».

«На протяжении всей истории командой, которой больше всех благоволили [судьи] не только в Испании, но и в Европе, был «Реал». Во времена, когда я играл, мы всё время проигрывали.

Думал, что система VAR, которую я изначально очень одобрял – потому что нельзя засчитывать гол, если мяч не пересёк линию, но раньше его нельзя было отменить, – станет преимуществом. Если раньше существовали проблемы с судьёй и лайнсменами, сейчас они остались теми же, плюс чиновники VAR. Мы не добились большого прогресса, ситуация такая же, как и раньше», – сказал Решак в программе El cafè d’idees на радио 2Cat.

Ранее президент Ла Лиги ответил «Реалу» на критику судейства в матче с «Атлетико».

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