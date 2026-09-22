Решак назвал единственный клуб, который может составить конкуренцию «Барселоне»

Бывший игрок и тренер «Барселоны» Карлес Решак оценил выступление «блауграны» в текущем сезоне.

«Дело не в излишнем оптимизме, всё действительно работает и работает хорошо, но если смотреть объективно и непредвзято, сейчас «Барса» находится на ином уровне по сравнению с остальными испанскими командами.

На данный момент единственный соперник, способный составить «Барсе» реальную конкуренцию — это «ПСЖ», у остальных нет никаких шансов. Они играют в другом темпе, много бегают и усердно работают. Все эти ребята верят в свой потенциал. Когда ты уже ветеран, может появиться страх неудачи, а в молодости всё идёт как по маслу.

У «Барсы» всё отлично. Сейчас они опережают «Реал» на шесть очков, а после перерыва [на матчи сборных] вскоре предстоит домашний матч с «Мадридом», если отставание вырастет до восьми или девяти очков, ситуация для них начнёт вызывать тревогу», – приводит слова Решака Mundo Deportivo.

Каталонцы в текущем сезоне выиграли все восемь матчей с общим счётом 36:8.