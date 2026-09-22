«Такая красота мне не упёрлась». Слуцкий высказался о внешности, принизив Генича

Бывший тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал об изменениях в своей внешности.

«Я делал пересадку волос. Глушаков делал, Дима Тарасов – и тоже этого не скрывает.

Учитывая генетически не выдающиеся внешние данные, «спасибо» маме, мне приходится делать какие-то вещи, которые хотя бы минимально вытащат хоть куда-то изначально непривлекательную внешность.

Я делал пересадку волос в Турции. Я делал блефаропластику – убирал мешки под глазами. Процесс похудения тоже проходил под воздействием препаратов: «Тирзепатида», «Оземпика» и «Мунджаро», которые сейчас популярны. Я не стесняюсь этого.

Когда мне Генич говорит, что он за естественную красоту, будучи лысым, толстым и некрасивым, то я говорю: «Не, такая естественная красота мне не упёрлась».

Это всё равно, что говорить: «Давайте не использовать мобильный телефон, а будем звонить по старому дисковому телефону. Или давайте ездить на лошадях». На мой взгляд, если у тебя есть возможности и время для проведения таких вещей, то я точно за то, чтобы это попробовать», – сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «100% Футбола».