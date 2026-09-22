«Идеальный игрок». Тренер сборной Испании рассказал, кто должен получить «Золотой мяч»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте заявил, что «Золотой мяч» — 2026 должен достаться одному из его соотечественников.

«Я считаю, что награду должен забрать испанец. Я уже давно говорил, что испанские футболисты — лучшие в мире во многих аспектах: в технике, в тактике, в понимании игры и в других аспектах. Таких игроков больше нет в мире. Испанский футболист — почти законченный, идеальный игрок. И я говорю не только о полевых игроках, но и о вратарях тоже», — приводит слова Луиса де ла Фуэнте AS.

Сборная Испании под руководством де ла Фуэнте выиграла Лигу наций УЕФА‑2022/2023, чемпионат Европы‑2024 и чемпионат мира‑2026.

В число номинантов вошли шесть футболистов сборной Испании: Пау Кубарси, Марк Кукурелья, Ламин Ямаль, Родри, Фабиан Руис и Ферран Торрес.

Обладатель «Золотого мяча» будет объявлен 26 октября на торжественной церемонии в Лондоне.