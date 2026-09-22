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Палмер намеренно отказался от вызова в сборную Англии — The Athletic

Палмер намеренно отказался от вызова в сборную Англии — The Athletic
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Полузащитник «Челси» Коул Палмер намеренно отказался от вызова в сборную Англии на матчи в сентябре и октябре, об этом сообщает The Athletic. Ранее сообщалось, что игрок покинул расположение сборной из-за травмы.

Как сообщает The Athletic, футболист сам решил пропустить ближайший сбор национальной команды, чтобы снизить игровую нагрузку.

В сентябре и октябре сборная Англии проведёт четыре матча Лиги наций УЕФА: дважды сыграет с Чехией (29 сентября и 6 октября), а также встретится с Испанией (26 сентября) и Хорватией (3 октября).

Ранее главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о возвращении в сборную Англии полузащитника Коула Палмера и защитника Трента Александер-Арнольда.

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