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Лавочка от депрессии появилась у стадиона «Тоттенхэма». Клуб идёт на последнем месте в АПЛ

Лавочка от депрессии появилась у стадиона «Тоттенхэма». Клуб идёт на последнем месте в АПЛ
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Лавочка от депрессии появилась у стадиона «Тоттенхэма», об этом информирует официальный сайт клуба.

Лавочка от депрессии у стадиона «Тоттенхэма»

Лавочка от депрессии у стадиона «Тоттенхэма»

Фото: ФК «Тоттенхэм»

Скамейку установили в память о болельщике «шпор», покончившем с собой в 2020-м. Согласно планам клуба на лавочку можно будет присесть и найти себе собеседника, если плохо на душе.

Скамейку установили в память о болельщике «шпор»

Скамейку установили в память о болельщике «шпор»

Фото: ФК «Тоттенхэм»

Кроме того, клуб запустил бесплатную службу поддержки для тех, кому нужна психологическая помощь.

«Тоттенхэм» располагается на последней, 20-й строчке, турнирной таблицы АПЛ по итогам пяти туров. Команда не одержала ни одной победы и имеет в активе два очка.

Примечательно, что команда забила всего лишь два мяча за первый месяц сезона. В летнее трансферное окно «Тоттенхэм» потратил € 366,35 млн на приобретения новичков.

В следующем туре «шпоры» встретятся с «Манчестер Юнайтед» 10 октября.

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