Английский клуб выпустил мерч, угодил в скандал и снял его с продажи через два часа

Клуб Первой лиги Англии «Оксфорд Юнайтед» представил новую линию одежды Campus Collection в пятницу утром, но уже к обеду убрал её из продажи из-за возникшего скандала, об этом информирует The Guardian.

Причиной стало название формы United 93, которое оказалось на некоторых предметах коллекции. Название совпало с номером рейса, потерпевшего крушение 11 сентября 2001 года.

Мерч «Оксфорд Юнайтед» Фото: ФК «Оксфорд Юнайтед»

«Оксфорд Юнайтед» принёс извинения, в которых признал, что не учёл исторический контекст и ассоциации, связанные с брендингом. Также клуб выразил сожаление из-за инцидента.

«Оксфорд Юнайтед» спустя пару часов отозвал из продажи всю коллекцию спортивной одежды Campus Collection.

Фотосет в мерче «Оксфорд Юнайтед» Фото: ФК «Оксфорд Юнайтед»

Коллекция «Campus Collection», вдохновлённая американским спортивным стилем, изначально планировалась к запуску 11 сентября этого года, в 25-ю годовщину трагедии, унёсшей жизни почти 3000 человек.

Отмечается, что по первоначальному замыслу цифра «93» — это отсылка к году основания клуба: 1893-й.

Главным тренером клуба является бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Уэльса Аарон Рэмси.