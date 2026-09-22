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Талалаев заявил, что был вынужден изменить манеру игры «Балтики» после прошлого сезона

Талалаев заявил, что был вынужден изменить манеру игры «Балтики» после прошлого сезона
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Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что был вынужден изменить манеру игры команды после завершения чемпионата России по футболу сезона‑2025/2026.

В прошлом сезоне РПЛ «Балтика» финишировала шестой, набрав в 30 турах 46 очков.

«В прошлом сезоне мы могли соревноваться с соперниками в том, кто меньше пропустит. В этом сезоне мы вынуждены играть в игру «кто больше забьёт». В этой игре мы можем на равных соревноваться с «Факелом» или с «Рубином» без Мирлинда Даку, но у «Зенита», ЦСКА или «Спартака» исполнительский класс нападающих повыше. Мы создаём больше любой из трёх перечисленных команд в атаке, но проиграли всем с разницей в один мяч в чемпионате», — заявил Талалаев в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

«Балтика» занимает восьмое место (11 очков) после девяти туров текущего сезона Альфа‑Банк РПЛ.

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