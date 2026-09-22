Талалаев заявил, что был вынужден изменить манеру игры «Балтики» после прошлого сезона

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что был вынужден изменить манеру игры команды после завершения чемпионата России по футболу сезона‑2025/2026.

В прошлом сезоне РПЛ «Балтика» финишировала шестой, набрав в 30 турах 46 очков.

«В прошлом сезоне мы могли соревноваться с соперниками в том, кто меньше пропустит. В этом сезоне мы вынуждены играть в игру «кто больше забьёт». В этой игре мы можем на равных соревноваться с «Факелом» или с «Рубином» без Мирлинда Даку, но у «Зенита», ЦСКА или «Спартака» исполнительский класс нападающих повыше. Мы создаём больше любой из трёх перечисленных команд в атаке, но проиграли всем с разницей в один мяч в чемпионате», — заявил Талалаев в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

«Балтика» занимает восьмое место (11 очков) после девяти туров текущего сезона Альфа‑Банк РПЛ.