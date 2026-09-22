Мор рассказал, в каком аспекте игры прибавило махачкалинское «Динамо»

Двукратный чемпион России по футболу Эдуард Мор заявил, что махачкалинское «Динамо» прогрессирует по ходу текущего сезона Альфа‑Банк РПЛ.

«Махачкалинское «Динамо» очень здорово прибавило в комбинационном футболе по сравнению с прошлым сезоном. Раньше махачкалинцы ставили «автобус», играли от обороны и не давали играть сопернику. Сейчас команда перестроилась, забивает красивые голы и где‑то уже играет от себя», — заявил Мор в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

«Динамо» из Махачкалы занимает седьмое место с 12 набранными очками после девяти туров текущего сезона чемпионата России.

По количеству забитых голов (15) клуб уступает только «Спартаку» (16) и «Зениту» (19).