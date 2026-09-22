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Рекордсмен «Локомотива» Гарин: полгода с женской командой мучился — это точно не моё

Рекордсмен «Локомотива» Гарин: полгода с женской командой мучился — это точно не моё
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Бывший нападающий «Океана» и «Локомотива» Олег Гарин высказался о тренерской работе.

«Работаю в молодёжной команде «СКА-Хабаровск». В ЮФЛ есть группа «А», где собраны все топы — ЦСКА, «Спартак» и т. д., а мы играем в «Б». У нас тоже достаточно хороших клубов — «Крылья», «Балтика», «Ахмат». 18 участников, игры с разъездами — интересный чемпионат для пацанов, и уровень приличный. Проходных матчей нет. Вчера, например, с «Ленинградцем» в Питере сыграли вничью — 3:3.
Работаешь там, где востребован. Выбор не всегда есть. В «Енисее» я и женскую команду возглавлял. Полгода мучился… Женский футбол очень своеобразный: девушки намного медленнее пацанов. Много нюансов — не хочу детализировать. Тяжело с ними. Это точно не моё.

Потом юношей принял. У меня на родине, в Находке, профессионального футбола вообще не осталось. Хабаровск сегодня — футбольный центр региона: есть команда Первой лиги, молодёжка, ЮФЛ, все условия. Хорошо, что я здесь оказался», — рассказал Гарин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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