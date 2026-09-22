Андрей Аршавин назвал главного «колхозника» в своей карьере

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита», «Кубани», «Кайрата» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин ответил на вопрос, какой игрок был главным «колхозником» в командах, за которые выступал он сам.

— Кто был в ваших клубах главным «колхозником»?

— Томаш Губочан.

— Почему?

— Ну, потому что он колхозник чешский. Нет, словацкий, он за Словакию же играл.

— В чём это выражалось?

— Ну, блин, вообще — его как бы физиономия, причёска, в чём он там ходил.

— А из наших ребят?

— Быстрый (Владимир Быстров. — Прим. «Чемпионата»), наверное. Лужский парень (смеётся), — сказал Аршавин в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.