Андрей Аршавин назвал главного «колхозника» в своей карьере
Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита», «Кубани», «Кайрата» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин ответил на вопрос, какой игрок был главным «колхозником» в командах, за которые выступал он сам.
— Кто был в ваших клубах главным «колхозником»?
— Томаш Губочан.
— Почему?
— Ну, потому что он колхозник чешский. Нет, словацкий, он за Словакию же играл.
— В чём это выражалось?
— Ну, блин, вообще — его как бы физиономия, причёска, в чём он там ходил.
— А из наших ребят?
— Быстрый (Владимир Быстров. — Прим. «Чемпионата»), наверное. Лужский парень (смеётся), — сказал Аршавин в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.
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