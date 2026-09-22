15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Аршавин назвал главного «колхозника» в своей карьере

Андрей Аршавин назвал главного «колхозника» в своей карьере
Комментарии

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита», «Кубани», «Кайрата» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин ответил на вопрос, какой игрок был главным «колхозником» в командах, за которые выступал он сам.

— Кто был в ваших клубах главным «колхозником»?
— Томаш Губочан.

— Почему?
— Ну, потому что он колхозник чешский. Нет, словацкий, он за Словакию же играл.

— В чём это выражалось?
— Ну, блин, вообще — его как бы физиономия, причёска, в чём он там ходил.

— А из наших ребят?
— Быстрый (Владимир Быстров. — Прим. «Чемпионата»), наверное. Лужский парень (смеётся), — сказал Аршавин в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Материалы по теме
Аршавин ответил, кто обладал наибольшим авторитетом в «Арсенале» его времени
Комментарии