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«Зенит» — лучшая команда текущего сезона РПЛ по ожидаемым голам

«Зенит» — лучшая команда текущего сезона РПЛ по ожидаемым голам
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Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» опубликовал рейтинг команд Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги по показателю ожидаемых голов — xG. Список был составлен по итогам стартовых девяти туров чемпионата.

Так, лучшей командой РПЛ по ожидаемым голам является петербургский «Зенит». xG сине-бело-голубых составляет 19,18. При этом команда Сергея Семака забила 19 голов. В тройку лучших команд по ожидаемым голам также попали «Динамо» и «Спартак».

Фото: РУСТАТ

После девяти туров первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар». У команды 21 очко в девяти играх. На второй строчке находится московское «Динамо», у которого 19 очков. Столько же — у замыкающего тройку лидеров «Спартака» и у ЦСКА, находящегося на четвёртой строчке. Внизу таблицы располагаются «Родина» (пять очков) и «Факел» (3).

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