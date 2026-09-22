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Талалаев прокомментировал эпизод между Дугласом Сантосом и Андреем Менделем в матче РПЛ

Талалаев прокомментировал эпизод между Дугласом Сантосом и Андреем Менделем в матче РПЛ
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал эпизод, когда защитник «Зенита» Дуглас Сантос приземлился шипами на голову полузащитнику калининградской команды Андрею Менделю. Это случилось в первом тайме 9-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 между командами. Встреча завершилась победой «Зенита» — 3:2.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 9-й тур
16 сентября 2026, среда. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 9'     0:2 Соболев – 16'     1:2 Хиль – 22'     1:3 Энрике – 49'     2:3 Петров – 81'    

— Когда Дуглас Сантос наступил на голову Менделю в штрафной питерцев, это смотрелось жутко. Как Андрей смог продолжить игру?
— Не обсуждаю судейство, хотя здесь… Сколько раз мы видели различные карточки за фолы по неосторожности. А здесь один футболист просто наступает шипами другому на голову. Мы пересмотрели эпизод. Да, бразилец не видел в эту секунду Менделя… И уже слышали формулировки судей: наступ на голову по неосторожности — ничего, продолжили играть… А Андрей — железный парень, остался на поле, продолжил выполнять требуемый объём работы, — приводит слова Талалаева «Спорт-экспресс».

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