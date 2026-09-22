Талалаев прокомментировал эпизод между Дугласом Сантосом и Андреем Менделем в матче РПЛ

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал эпизод, когда защитник «Зенита» Дуглас Сантос приземлился шипами на голову полузащитнику калининградской команды Андрею Менделю. Это случилось в первом тайме 9-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 между командами. Встреча завершилась победой «Зенита» — 3:2.

— Когда Дуглас Сантос наступил на голову Менделю в штрафной питерцев, это смотрелось жутко. Как Андрей смог продолжить игру?

— Не обсуждаю судейство, хотя здесь… Сколько раз мы видели различные карточки за фолы по неосторожности. А здесь один футболист просто наступает шипами другому на голову. Мы пересмотрели эпизод. Да, бразилец не видел в эту секунду Менделя… И уже слышали формулировки судей: наступ на голову по неосторожности — ничего, продолжили играть… А Андрей — железный парень, остался на поле, продолжил выполнять требуемый объём работы, — приводит слова Талалаева «Спорт-экспресс».