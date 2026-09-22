«Долгий разговор не потребовался». Ван Дейк — о беседе с новым тренером Нидерландов Хави

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк рассказал о разговоре с новым главным тренером команды Хави, после которого принял решение продолжить выступать за сборную. В предстоящую международную паузу подопечные Хави сыграют с Германией, Грецией и дважды — с Сербией.

«Это было очень важное решение. Мне нужно было почувствовать уверенность, а также сочетание уважения, радости — всё то, чего я хотел. Именно это я ощутил с первой же секунды, поэтому долгий разговор [c Хави] не потребовался.

Но беседа получилась отличной. С нетерпением жду встречи. Давайте сделаем так, чтобы следующие два года стали по-настоящему потрясающими», — приводит слова ван Дейка журналист Джеймс Пирс в соцсети X.