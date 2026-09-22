Гарин: приятно, когда журналисты или болельщики в интернете называют легендой «Локо»

Бывший нападающий «Локомотива» и рекордсмен клуба по количеству голов за сезон в чемпионате России (20 в 1994 году) Олег Гарин ответил, ощущает ли он себя легендой московского клуба. Сегодня, 22 сентября, экс-футболисту исполняется 60 лет.

— Какие чувства вызывает собственный юбилей?

— Я понимаю, что юбилей, серьёзная дата — 60 лет, но особого внимания на цифры не обращаю. Радует, что родители живы и здоровы: папе — 80, маме — 79. Для меня это самое главное.

— Ощущаете себя легендой «Локомотива»?

— У «Локомотива» и без меня легенд достаточно. Но, когда журналисты или болельщики в интернете называют легендой, это приятно, что таить. Значит, не зря играл в футбол, — рассказал Гарин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.