«Манчестер Юнайтед» определился с кандидатурой нового левого защитника — Football Insider

«Манчестер Юнайтед» нацелился на левого защитника «Кристал Пэлас» Тайрика Митчелла. Как сообщает издание Football Insider, 27-летний футболист, контракт которого с нынешним клубом истекает в конце сезона, попал в сферу интересов ряда топ-клубов английской Премьер-лиги.

По данным источника, «Кристал Пэлас» делает всё возможное, чтобы удержать защитника, а в «Юнайтед» высоко ценят значительный опыт выступлений Митчелла в АПЛ. Сообщается, что позиция левого защитника, которую не удалось усилить летом, вновь станет приоритетной для «МЮ».

По информации издания, «Юнайтед» хочет подписать левого защитника, которому не потребуется время на адаптацию к стилю игры в АПЛ, и Митчелл отлично подходит под это требование. На игрока также претендуют «Ливерпуль» и «Челси».