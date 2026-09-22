Беленов: не знаком с тремя агентами в России. С остальными знаком, среди них нет честных

Голкипер «Уфы» Александр Беленов критически высказался о работе футбольных агентов. Беленову 40 лет. Прежде он играл за такие команды, как «Факел», «Рубин», «Анжи», «Спартак».

— Жалеете, что со «Спартаком» не сложилось? Появление Андрея Диканя вам будто помешало.

— Если вдолгую просто посмотреть, а у кого сложилось в «Спартаке» после Диканя? Ну, наверное, у Сани Максименко. Больше толком ни у кого. Кто-то какой-то период играл — потом либо травма, либо оказывался в запасе и куда-то уходил. У меня никакого сожаления. «Спартаку» огромная благодарность, и к клубу тёплое отношение. Меня заметили, пригласили. Я прошёл свой путь в Краснодаре, в Уфе, в Воронеже. В том числе благодаря этому. Поэтому ни о чём не жалею.

— В целом, получается, практически все топовые команды в России вами интересовались, но так и не дошло до дела?

— Наверное, кроме ЦСКА это были практически все клубы. Просто из-за нечистоплотности агентов и околофутбольных движений многие трансферы срывались. Кто-то пытался за мой счёт набивать себе карманы, а кто-то вёл себя просто нечестно.

— После этого у вас скепсис к агентам появился?

— Не думаю, что только у меня. У многих ребят. Я лично не знаком, по-моему, только с тремя агентами в России. С остальными знаком, среди них никого нет честных, — приводит слова Беленова «Матч ТВ».