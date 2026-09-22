Кирьяков: Карпукас попал в «Зенит» не в лучший период. Пауза на сборные важна для него

Экс-футболист Сергей Кирьяков оценил игру новичка «Зенита» Артёма Карпукаса. Он перебрался в петербургский клуб из «Локомотива» минувшим летом.

«Карпукас попал в «Зенит» не в лучший период, когда команда действовала не так эффективно. Он перешёл из кризисного клуба, который имеет проблемы, можно сказать, психологически выдохнул и, наверное, думал, что здесь будет полегче. Но считаю, что в «Зените» ему будет играть вдвойне тяжелее. Тем более давление намного больше, чем в «Локомотиве», всё-таки мы привыкли видеть «Зенит» во главе турнирной таблицы.

Пауза на сборные важна и для команды, и для Карпукаса, который сможет переварить полученное игровое время. Он поймёт, что от него будет требовать тренерский штаб, станет более уверенным, чтобы приносить больше пользы команде», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.