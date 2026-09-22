Талалаев поддержал главного тренера «Факела» Василенко после неудачного старта сезона РПЛ

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев выступил с поддержкой в адрес возглавляющего воронежский «Факел» специалиста Олега Василенко. После девяти туров Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги его команда занимает последнее место в турнирной таблице с тремя очками.

«Факел» всегда был боевитой командой, но при этом не всегда играл в интересный футбол. Сейчас вроде бы и боевитость осталась, и в футбол интересный играют, но набора очков нет. Поэтому хочется поддержать Олега Василенко», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Ранее спортивный директор «Факела» Руслан Пименов заявил, что клуб не планирует увольнять Василенко с поста главного тренера, несмотря на неудачные результаты на старте сезона.