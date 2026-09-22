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В «Сабахе» объяснили низкую стоимость комбо-билетов на матчи команды в Лиге чемпионов

В «Сабахе» объяснили низкую стоимость комбо-билетов на матчи команды в Лиге чемпионов
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Член наблюдательного совета «Сабаха» Игорь Пономарёв объяснил низкую стоимость комбо-билетов на матчи общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Однозначно доступные цены на матчи «Сабаха» в Лиге чемпионов связаны с тем, чтобы народ мог пойти и посмотреть. Цены должны быть доступны людям. Сделали комбо-билеты, чтобы люди могли купить и увидеть все домашние матчи, а также поболеть за нашу команду. Большой ажиотаж, все хотят попасть на матчи. Очень хотят увидеть «Барселону», [«Боруссию»] Дортмунд. Мне уже звонили ребята из Израиля — хотят приехать на Дортмунд. Много людей, которые с удовольствием посмотрели бы матчи», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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