Голкипер «ПСЖ» и сборной России по футболу Матвей Сафонов отреагировал на попадание в число номинантов на премию лучшему вратарю мира по итогам 2026 года. В составе парижан Сафонов выиграл Лигу чемпионов УЕФА в прошлом сезоне.

— Тебя номинировали на звание лучшего вратаря мира. Что это для тебя [значит]?

— Для меня это результат моей работы, проведённой за последний год. 100% это просто тяжёлая работа. И для меня важно… Не скажу, что важно, что оценили. Это важно видеть, что есть плоды у того, чем я живу и что делаю. Безусловно, это приятно. Но не больше того, — сказал Сафонов в видео, опубликованном на YouTube-канале сборной России по футболу.