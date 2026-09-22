Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Марсьяль ведёт переговоры с двумя клубами из России — Mirror

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль ведёт переговоры о переезде в Россию. Как сообщает издание Mirror, 30-летний француз, который находится в статусе свободного агента, получает предложения из разных стран, а московский ЦСКА и «Краснодар» входят в число клубов, претендующих на игрока.

По данным источника, Марсьяль отклонил предложение от клуба «Аль-Иттихад» из Ливии на сумму свыше € 15 млн. Также в нём заинтересованы несколько испанских клубов, включая «Малагу».

Сообщается, что Марсьяль откладывал принятие решения о своём будущем до нынешней международной паузы. Переезд в чемпионат России осложняется исключением российских клубов из еврокубков.