Олег Гарин: профессиональный футбол в Находке загнулся. Сегодня он там никому не нужен

Бывший нападающий «Океана» и «Локомотива» Олег Гарин высказался о проблемах футбола в Приморском крае.

«Сколько популярных команд за последние годы исчезло? Не только Находка — их много по стране. Ничего удивительного. Было время, только во Второй лиге играло четыре клуба с Приморского края. В первенстве края было две группы по 15 команд, а сейчас — пять участников всего, включая «Океан». Вот и весь взрослый футбол. Если ещё и ЮФЛ закроется, пацанам из школы «Океана» вообще негде будет играть. Неутешительная ситуация, к сожалению.

Не скажу, что денег совсем нет. Когда мы играли, их было гораздо меньше. Дело в желании руководства — так было и есть. Если губернатор хочет что-то сделать или приходит частный инвестор — появляются команды. Пример — Кострома. Ёлки-палки, они в жизни не играли на серьёзном уровне, но построили стадион, играют в Первой лиге, стремятся в РПЛ. А в Находке таких людей нет, боюсь, и не появятся. Не повезло моему родному городу.

Когда в 2004 году я вернулся в «Океан» главным тренером, у клуба появился частный инвестор, и большой футбол снова пришёл в Находку. В Кубке России добрались до московского «Спартака». Народ снова потянулся на стадион — ощущался бум. Но прошло два года — деньги исчезли, и футбол загнулся. Сегодня он там никому не нужен. Хотя денег не стало меньше: край развивается, появляются новые предприятия. Порты, судоремонтные заводы как были, так и остались. Было бы у руководителей желание, команду можно было бы поднять. Футбол-то в Находке любят. Но пока ничего к этому не идёт. Во Владивостоке тоже одно время исчез футбол, но сейчас хотя бы во Второй лиге играет «Динамо». Значит, кто-то захотел — и сделал, и спонсоров нашли. Нельзя сказать, что в регионе тотальное безденежье», — рассказал Гарин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.