Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и каталонской «Барселоны» Александр Глеб рассказал забавную историю про задержки зарплаты в Турции, связанную с футболистом Теофанисом Гекасом. Глеб выступал с Гекасом за «Коньяспор» в 2014-м.

«Ну, удивительный футболист. В Турции же практически во всех клубах постоянно задержки зарплаты. И у нас тоже были задержки, месяца четыре где-то. И тут собрание, тренер рассказывает, что мы должны быть профессионалами, должны выкладываться по полной, тренироваться. Выходим на тренировку, сидит Гекас на балкончике перед полем. Пьёт кофе и курит. Я подхожу, говорю: «Геки, ну пошли потренируемся, ну все выходят». Он такой: «Нет мани (денег. — Прим. «Чемпионата»), нет Гекаса». В итоге потом с президентом договорился. За нас двоих, нам выплатили. Остальной команде задерживали. Ещё месяц. Опять собрание, и уже турецкие футболисты начинают возмущаться, мол, всё-таки пора уже. А Гекас встаёт, говорит: «Ребят, мы профессионалы (смеётся), мы должны терпеть». Я улыбался сидел», — сказал Глеб в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.