15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тухель может вызвать 16-летнего Доумена из «Арсенала» в сборную Англии — The Sun

Тухель может вызвать 16-летнего Доумена из «Арсенала» в сборную Англии — The Sun
Комментарии

16-летний полузащитник лондонского «Арсенала» Макс Доумен может присоединиться к сборной Англии перед предстоящими матчами Лиги наций УЕФА. Как сообщает издание The Sun, главный тренер англичан Томас Тухель рассматривает такую возможность после потери пяти игроков.

Ранее из состава сборной Англии выбыли такие игроки, как Деклан Райс, Коул Палмер, Маркус Рашфорд, Кобби Майну и Тино Ливраменто. Вместо них в заявку уже были включены два футболиста: Морган Гиббс-Уайт и Джеймс Гарнер.

По данным источника, ещё до массового отказа от вызовов в сборную Англии Тухель решил понаблюдать за самыми талантливыми молодыми игроками страны и рассматривает возможность предоставить 16-летнему Доуману шанс.

Материалы по теме
«Если бы «Барса» потеряла Месси до дебюта». «Реал» схантил у «МЮ» главный талант Англии?
«Если бы «Барса» потеряла Месси до дебюта». «Реал» схантил у «МЮ» главный талант Англии?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android