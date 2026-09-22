Тухель может вызвать 16-летнего Доумена из «Арсенала» в сборную Англии — The Sun

16-летний полузащитник лондонского «Арсенала» Макс Доумен может присоединиться к сборной Англии перед предстоящими матчами Лиги наций УЕФА. Как сообщает издание The Sun, главный тренер англичан Томас Тухель рассматривает такую возможность после потери пяти игроков.

Ранее из состава сборной Англии выбыли такие игроки, как Деклан Райс, Коул Палмер, Маркус Рашфорд, Кобби Майну и Тино Ливраменто. Вместо них в заявку уже были включены два футболиста: Морган Гиббс-Уайт и Джеймс Гарнер.

По данным источника, ещё до массового отказа от вызовов в сборную Англии Тухель решил понаблюдать за самыми талантливыми молодыми игроками страны и рассматривает возможность предоставить 16-летнему Доуману шанс.