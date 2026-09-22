Кирьяков: Игдисамов выжимает из армейцев всё, но каждая игра ЦСКА — это качели

Российский экс-футболист Сергей Кирьяков высказался о ситуации в московском ЦСКА, который возглавляет Дмитрий Игдисамов.

«Считаю, что пока Игдисамов выжимает из армейцев всё. У них неплохой состав, много иностранцев, играют не только молодые футболисты. Но при этом каждая игра — это качели, которые могут развернуться и в одну, и в другую сторону. В последнем матче перед паузой проигрывали 0:1, но переломили ход встречи, хотя всё было на тоненького. Поэтому здесь самое главное — обрести опыт побед и играть с позиции силы.

Пауза некстати для армейцев, но молодой тренер должен через всё это пройти, набить шишки. Он в любом случае параллельно учится, привыкает и к давлению, и к общению в прессе. Думаю, что процесс идёт нормально», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.