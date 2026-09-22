«Можем преподнести сюрпризы». В «Сабахе» поделились ожиданиями от предстоящих матчей в ЛЧ

Член наблюдательного совета «Сабаха» Игорь Пономарёв высказался о предстоящих матчах азербайджанской команды в Лиге чемпионов УЕФА. В 1-м туре общего этапа клуб крупно уступил английскому «Манчестер Юнайтед» (0:4).

«Матч с «Манчестер Юнайтед» дал пищу для размышлений. Это была первая игра на таком турнире и с такой статусной командой. Сказалось волнение. Думаю, второй матч будет полегче. Психологический барьер пройден. Мы тоже можем преподнести сюрпризы. У нас уверенная в себе команда. Самое главное, чтобы не были самоуверенными. Но я уверен, что такого не будет. Ребята правильно подходят к делу. Они почувствовали, что могут играть. Дай бог, чтобы в будущих матчах играли по-другому. Хотя для первого матча «Сабах» тоже сыграл положительно, хоть и проиграл 0:4», — сказал Пономарёв в беседе