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«Можем преподнести сюрпризы». В «Сабахе» поделились ожиданиями от предстоящих матчей в ЛЧ

«Можем преподнести сюрпризы». В «Сабахе» поделились ожиданиями от предстоящих матчей в ЛЧ
Комментарии

Член наблюдательного совета «Сабаха» Игорь Пономарёв высказался о предстоящих матчах азербайджанской команды в Лиге чемпионов УЕФА. В 1-м туре общего этапа клуб крупно уступил английскому «Манчестер Юнайтед» (0:4).

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
10 сентября 2026, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
4 : 0
Сабах
Баку, Азербайджан
1:0 Кунья – 27'     2:0 Фернандеш – 42'     3:0 Шешко – 45'     4:0 Мартинес – 68'    

«Матч с «Манчестер Юнайтед» дал пищу для размышлений. Это была первая игра на таком турнире и с такой статусной командой. Сказалось волнение. Думаю, второй матч будет полегче. Психологический барьер пройден. Мы тоже можем преподнести сюрпризы. У нас уверенная в себе команда. Самое главное, чтобы не были самоуверенными. Но я уверен, что такого не будет. Ребята правильно подходят к делу. Они почувствовали, что могут играть. Дай бог, чтобы в будущих матчах играли по-другому. Хотя для первого матча «Сабах» тоже сыграл положительно, хоть и проиграл 0:4», — сказал Пономарёв в беседе