Рекордсмен «Локомотива» Гарин: даже немцы радовались нашей победе над «Баварией»

Бывший нападающий «Локомотива» и рекордсмен клуба по количеству голов за сезон в чемпионате России (20 в 1994 году) Олег Гарин вспомнил победу над «Баварией» (1:0) в 1995 году в рамках Кубка УЕФА.

— «Бавария» 1990-х была звёздная — Кан, Баббель, Циге, Хелмер. Свысока на вас смотрели?

— Кого там только не было! Они вообще не знали, что за команда такая «Локомотив». Мы на следующий день после победы в Мюнхене с утра зашли в магазин, и нам показывают газеты — сами немцы радовались, что мы обыграли «Баварию». Говорили, что они зажрались. Наверное, да, спустили их на землю. Перед ответной игрой они пообещали разгромить нас 3:0. Вышло 5:0. Хотя в первые 10 минут у нас было два момента — у Лёши Косолапова и у меня. Могли открыть счёт под рёв народа… — сказал Гарин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.