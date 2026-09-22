Андрей Аршавин раскрыл, как относится к тому, что его называют «колхозником»

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита», «Кубани», «Кайрата» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин заявил, что его не беспокоит тот факт, что некоторые люди называют его «колхозником». Аршавин завершил профессиональную карьеру футболиста в 2018 году.

— Чей стиль из футболистов нравился больше всего? На кого смотрел и думал: «Блин, вот круто было бы так подбирать шмот»?

— Мне вообще пофиг, если честно.

— Шава, когда тебя называют «колхозником», тебя это как-то трогает, цепляет?

— Вообще *****.

— Согласен с тем, что ты «колхозник»?

— Отчасти да. Питерский колхозник. С трущоб, — сказал Аршавин в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.