Орлов: думаю, Слуцкий с удовольствием возглавил бы «Зенит»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что российский тренер Леонид Слуцкий хотел бы возглавить санкт-петербургский «Зенит». Его последним местом работы был китайский «Шанхай Шэньхуа».

«Слуцкий с удовольствием хотел бы пойти в российские команды. Думаю, он с удовольствием возглавил бы «Зенит». Тем более, что у него друг — бывший президент футбольного клуба «Крылья Советов» Герман Ткаченко. Там связи… Но «Зенит» будет сам решать, кто будет тренером работать», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

Напомним, действующий главный тренер «Зенита» — Сергей Семак. Под его руководством команда выиграла семь из восьми последних розыгрышей чемпионата страны.