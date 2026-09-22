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Орлов: думаю, Слуцкий с удовольствием возглавил бы «Зенит»

Орлов: думаю, Слуцкий с удовольствием возглавил бы «Зенит»
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что российский тренер Леонид Слуцкий хотел бы возглавить санкт-петербургский «Зенит». Его последним местом работы был китайский «Шанхай Шэньхуа».

«Слуцкий с удовольствием хотел бы пойти в российские команды. Думаю, он с удовольствием возглавил бы «Зенит». Тем более, что у него друг — бывший президент футбольного клуба «Крылья Советов» Герман Ткаченко. Там связи… Но «Зенит» будет сам решать, кто будет тренером работать», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

Напомним, действующий главный тренер «Зенита» — Сергей Семак. Под его руководством команда выиграла семь из восьми последних розыгрышей чемпионата страны.

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