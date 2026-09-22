Кирьяков: «Динамо» набрало ход, поэтому пауза для них наступает не вовремя

Российский тренер Сергей Кирьяков выразил мнение, что текущая международная пауза не пойдёт на пользу московскому «Динамо». После девяти туров Альфа-Банк РПЛ бело-голубые, набрав 19 очков, занимает третье место в таблице.

«У «Динамо» был эмоциональный всплеск. Они попали на не совсем хороший «Спартак», который сыграл против них отвратительно — это придало уверенности команде Шварца. На этом фоне был обыгран «Ростов». «Динамо» набрало ход, поэтому пауза для них наступает не вовремя. Она может дать негативный эффект, и команда станет играть намного хуже», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.