15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» готов рассмотреть предложения по Флориану Вирцу в январе — Football Insider

«Ливерпуль» готов рассмотреть предложения по Флориану Вирцу в январе — Football Insider
Комментарии

«Ливерпуль» готов рассмотреть предложения по полузащитнику Флориану Вирцу в зимнее трансферное окно. Как сообщает издание Football Insider, сам футболист был бы заинтересован в возвращении в немецкую Бундеслигу и переходе в мюнхенскую «Баварию», если клубу удастся договориться с англичанами.

По данным источника, хотя уход футболиста в середине сезона считается маловероятным, «Бавария» внимательно следит за ситуацией и может попытаться сделать официальное предложение, а «Ливерпуль» готовится рассмотреть предложения, несмотря на нежелание отпускать игрока в зимнее трансферное окно

В числе претендентов на Вирца также называется лондонский «Челси». У футболиста крепкие отношения с новым главным тренером «синих» со времён совместной работы в «Байере».

Материалы по теме
5 самых дорогих арендованных игроков летнего трансферного окна
Истории
5 самых дорогих арендованных игроков летнего трансферного окна
Комментарии