«Ливерпуль» готов рассмотреть предложения по Флориану Вирцу в январе — Football Insider

«Ливерпуль» готов рассмотреть предложения по полузащитнику Флориану Вирцу в зимнее трансферное окно. Как сообщает издание Football Insider, сам футболист был бы заинтересован в возвращении в немецкую Бундеслигу и переходе в мюнхенскую «Баварию», если клубу удастся договориться с англичанами.

По данным источника, хотя уход футболиста в середине сезона считается маловероятным, «Бавария» внимательно следит за ситуацией и может попытаться сделать официальное предложение, а «Ливерпуль» готовится рассмотреть предложения, несмотря на нежелание отпускать игрока в зимнее трансферное окно

В числе претендентов на Вирца также называется лондонский «Челси». У футболиста крепкие отношения с новым главным тренером «синих» со времён совместной работы в «Байере».