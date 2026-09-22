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Матвей Сафонов допустил, что в его переходе в «ПСЖ» есть миссия

Матвей Сафонов допустил, что в его переходе в «ПСЖ» есть миссия
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Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов высказал версию, что в его переходе во французский клуб есть миссия показать, что всё возможно. Прежде российский вратарь выступал за «Краснодар». В составе парижан Матвей выиграл девять трофеев, в том числе по два раза Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и чемпионат Франции.

«В моём переходе из российского футбола была, наверное, какая-то миссия, которую я достойно выполнял и выполняю до сих пор — показать всем, что всё возможно. Из академии «Краснодара» дойти до больших клубов, до Лиги чемпионов — всё возможно», — сказал Сафонов в видео, опубликованном на YouTube-канале сборной России по футболу.

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