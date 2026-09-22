Олег Гарин: сегодня в армии спокойно служат, а при Союзе дедовщина была всегда

Бывший нападающий «Океана» и «Локомотива» Олег Гарин высказался о службе в армии.

«Я служил по-настоящему. Тогда главное было не загреметь на три года. На Камчатке почти все так попадали. С одной стороны, мне повезло: в морской инженерной службе служили только два. С другой — не очень — ведь уже через полгода стали появляться спортроты. Два года я в футбол не играл. В самое золотое время — 18-19 лет — ремонтировал дома и всё, что придётся. Служба была самоокупаемой: зарабатываешь деньги и сам за всё платишь: еда, одежда. Именно поэтому меня не смогли перевести в спортроту. При дембеле получил расчёт — 400 рублей. По меркам 1986 года — две-три родительские зарплаты. Простые люди на Камчатке, с учётом шести надбавок, тогда получали до 900 рублей в месяц.

Это сегодня в армию идут и спокойно служат, а в советской дедовщина была всегда. «Старики», отслужившие год и больше, гоняли «молодых». За полгода до дембеля ты уже практически ничего не делал.

В той армии порядки были жёсткие. Кто проходил — становился сильнее. Там я начал курить. В армии же единственная пауза — пятиминутный перекур. Кто не курит — продолжает работать», — рассказал Гарин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.